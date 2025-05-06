«Подпитываются негативом»: как распознать токсичного коллегу на работе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

HR-специалист Васильева: не поддавайтесь на манипуляции токсичного коллеги

«Подпитываются негативом»: как распознать токсичного коллегу на работе

Фото: 5-tv.ru

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HR-специалист выявила основные «красные флаги», на которые стоит обратить внимание.

Один из факторов, который указывает на то, что коллега на работе на самом деле токсичный человек — это его критика и негатив в адрес остальных. Об этом рассказала HR-специалист Мария Васильева в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт выявила еще шесть подобных «красных флагов», на которые стоит обратить внимание. Это манипуляции, нарушение профессиональной этики, агрессивная реакция, создание конфликтных ситуаций, распускание слухов и сплетен. Помимо этого, токсичный человек придерживается позиции «я всегда прав».

Чтобы решить подобную проблему в коллективе, первым делом, следует вовремя заметить эти факторы в поведении человека.

«Главное правило — не отвечать агрессией на агрессию, не поддаваться на провокации и четко обозначать свои границы. Токсичные люди подпитываются негативом, а спокойствие и профессионализм лишают их „топлива“ для конфликтов», — отметила эксперт.

При общении с такими людьми рекомендуется использовать технику «заезженной пластинки». Это спокойное повторение нейтральных фраз, например, «я тебя услышал» или «давай вернемся к этому позже», не вступая в пререкания. Такой подход одновременно лишит агрессора возможности вовлечь собеседника в конфликт, и позволит сохранить личные и профессиональные границы.

Кроме того, все случаи некорректного поведения коллеги лучше фиксировать. Это поможет в случае, если придется изложить позицию руководству. Претензия будет подкреплена фактами, а не простыми эмоциями.

Но эксперт порекомендовала работать и над личной стрессоустойчивостью. Сохранить самообладание можно с помощью дыхательных упражнений и позитивного настроя. Ведь тогда токсичному коллеге будет сложно вывести из эмоционального равновесия.

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