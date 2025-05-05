«Интересы не совпадают»: как не перессориться с близкими за майские праздники

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Психолог Казарян: чтоб не ругаться с близкими в праздники — идите на компромиссы

«Интересы не совпадают»: как не перессориться с близкими за майские праздники

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Психолог предложила методы, которые помогут наладить отношения в семье.

Майские праздники могут стать непростым периодом, из-за длительных выходных нередко возникают конфликты. Как это преодолеть и наладить отношения — рассказала кандидат психологических наук Мария Казарян в беседе с изданием Life.ru.

По словам эксперта, сблизиться, получить положительные эмоции можно только при соблюдении нескольких условий. Самое главное — слушать желания и учитывать интересы друг друга. Это также хорошая возможность, чтобы уделить время неторопливому общению, чего не удается сделать во время будних дней. Что поможет выстроить связь с близкими и снизить влияние стресса.

При этом если есть привычка проводить совместное время пассивно, например, в телефонах, то напряжение, наоборот, усиливается. Аналогичный эффект возникает, если семья пытается как можно больше совершить дел за майские праздники. Поскольку выходные становятся такими насыщенными, что после них еще требуются дополнительные дни на восстановление.

«Конечно, бывает, что интересы членов семьи не совпадают. И в этом нет ничего плохого. Можно дать несколько рекомендаций в таких ситуациях. Во-первых, следует заранее обсудить желания каждого члена семьи и договориться о порядке выполнения разных дел или об их чередовании. Во-вторых, в семье не обойтись без компромиссов», — сказала психолог.

Можно пойти на уступки, выбрать то занятие, которое понравится всем или никто еще пока не пробовал. А также разбить занятия по разным дням, чтобы каждому было по душе от совместного досуга.

Или, к примеру, семья может временно разделиться, заняться чем-то своим, а потом собраться вместе и поделиться впечатлениями. Другой способ, когда члены семьи находятся рядом, но каждый занимается своими делами.

Чтобы отдых скрепил взаимоотношения домочадцев, важно учитывать мнение и интересы каждого, заявила психолог. Вместе с тем у каждого должно быть время на себя и личное пространство, ведь иногда проводить время в одиночестве — это тоже нормально.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как провести отпуск с пользой для души и тела.

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