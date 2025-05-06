Военная драма о детском концлагере «Группа крови» выйдет на экраны 8 мая

В преддверии Дня Победы 8 мая на экраны выйдет фильм, который расскажет о страшных событиях, происходивших в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны.

В центре сюжета — концлагерь «Группа крови» для детей. В документах нацистов он значился как «детский дом». Однако на самом деле детей там заставляли тяжело работать, жестоко избивали и использовали в качестве доноров для немецких солдат.

Для юных актеров, которые играли в фильме, съемки стали серьезным испытанием.

«У меня было много сцен, где я бежала ночью без одежды. И я очень сильно замерзала. Мне кажется, что без этого мороза мы не смогли бы показать события, которые там происходили», — поделилась актриса Ева Уильямс.

«Важно знать свою историю. В наши дни это одно из самых главных, что может быть. Я очень рад, что снимают подобные фильмы, потому что они помогают сохранить историю, напоминать молодежи о ней», — отметил актер Андрей Рудыка.

Военная драма «Группа крови» основана на реальных событиях, произошедших в ноябре 1943 года.