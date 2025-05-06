Стойко охраняли свои танки: в архиве Минобороны рассказали о подвиге отца Токаева времен ВОВ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 36 0

В архиве Минобороны найдет документ об отце президента Казахстана Токаева

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В самый разгар боя молодой автоматчик Кемель Токаев уничтожил пятерых врагов, одного ранил и еще одного взял в плен.

В Центральном архиве Минобороны обнаружен наградной документ на имя гвардии сержанта Кемели Токаева, отца нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. О подвиге солдата, который, рискуя жизнью, спас боевых товарищей и первым ворвался в немецкие позиции, рассказала корреспонденту «Известий» главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны РФ Юлия Венгер.

Наградной лист оформлен на командира отделения 7-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка.

«В наградном листе значится, что 21 января 1945 года <…> немцы ночью атаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку», — рассказала Вегнер.

В самый разгар боя молодой автоматчик Кемель Токаев поднялся в атаку. Он уничтожил пятерых врагов, одного ранил и еще одного взял в плен. Но сам был тяжело ранен в ногу. После госпиталя его комиссовали — война для него закончилась в июне 1945-го.

Уже в январе того же года он получил орден Отечественной войны II степени. Но это не единственная награда. В архивной карточке указано: Токаев был дважды отмечен медалью «За отвагу» — в августе и сентябре 1943 года, а также медалью «За оборону Сталинграда». На момент первого награждения ему было всего 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ рассекретила документы о пособниках Гитлера из 39 стран.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.96
-0.95 91.92
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:56
Вечный огонь открыли в деревне Новое Домозерово Вологодской области
22:36
Стойко охраняли свои танки: в архиве Минобороны рассказали о подвиге отца Токаева времен ВОВ
22:16
Тайна долгих посиделок: чем опасно сидеть в туалете с телефоном или книгой
21:56
В Манеже откроется пресс-центр для зарубежных журналистов ко Дню Победы
21:36
Весенняя угроза: как защитить питомца от клещей
21:07
Москва помогает городам-побратимам Донецку и Луганску

Сейчас читают

К 80-летию Победы: Джигурда и Дейнега выпустили песню о Великой Отечественной войне
Песков: Россия не слышала заявлений Украины о готовности к перемирию 9 мая
Хотела проучить экс-мужа: звезду сериала «Москва. Три вокзала» развели мошенники
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу