Пьянство, пистолет и балет: как танцор Мариинки терроризирует пивной магазин

Беспокойный артист может стать фигурантом уголовного дела.

Исключительно петербургский скандал, связанный с танцовщиком Мариинского театра Давидом Залеевым. В его истории, похоже, есть все: балет, алкоголь, наркотики, электросамокаты, расставание с женой, авария и даже бойцовский пес, которым он травит соседей.

Как это все связано и почему теперь талантливый артист может стать фигурантом уголовного дела, рассказывает корреспондент «Известий» Павел Панов.

Воздух рассекает гранд-батман в исполнении артиста Мариинки Давида Залеева. За мгновение балетное искусство превращается в боевое.

Своей жертвой танцор выбрал девушку-продавца из пивного магазина. В финале — удар ногой прямо в живот. Дальше гость с улыбкой на лице спокойно выходит на улицу.

Порог этого заведения Давид Залеев переступает с завидной регулярностью. Оскорбляет сотрудников и посетителей, провоцирует конфликты. В прямом смысле плюет в людей. Сначала якобы приходил из-за симпатий к девушке-продавцу, а после отказа любовь сменились на ненависть и навязчивое преследование.

Неудивительно, что после такого девушка уволилась. Вот, еще не зная об этом, Залеев приходит с травматическим пистолетом, в сопровождении своей собаки.

В «арсенале» артиста есть и перцовый баллончик, и даже бейсбольная бита — об этом рассказывают продавцы других магазинов в ЖК.

«Вчера рассказывал, что у него крутой дядя, что ему ничего не будет. Я сама лично два заявления писала на него в полицию. Они все пропадают», — рассказала продавщица Светлана.

Местные жители тоже хорошо знают Залеева — и ничего хорошего от него не ждут.

«У него просто раз — и биполярка: куда-то повернется, и он моментально как оборотень — то одно лицо, то другое», — отметила посетительница магазина Наталья.

Может улыбаться, а через секунду готов наброситься с кулаками.

Собака по кличке Спас — всегда без намордника и лишь изредка на поводке, и это еще один повод для страха. Домовый чат пестрит жалобами.

«Его пес летит на мою и кусает. Я говорю: „Держи собаку на поводке“. Он начал крыть благим матом и советовать мне научить собаку давать сдачи! Моя была в крови, я в эмоциях бегом домой! Хотя летом мы гуляли еще на поле, и все было ничего, мы разговорились, пообщались. Он периодически в каком-то измененном состоянии — мои предположения», — говорится в одном из сообщений.

Странности в поведении артиста начали замечать после того, как он в 2021 году упал с электросамоката. Ехал на высокой скорости, нетрезвый, задел прохожего. Травма головы оказалась столь серьезной, что две недели танцор провел в коме.

По нашей информации, Давид женат, и у него есть ребенок. Они сейчас на Украине. Но, судя по всему, это не мешает главе семейства заводить романы. Он неоднократно предлагал девушкам познакомиться, рассказывая, как блистал на сцене Мариинского. Например, исполнял партию Меркуцио в «Ромео и Джульетте». В театре нам сообщили, что артист в спектаклях текущего сезона не задействован. Но репетиции посещает.

Коллеги рассказывают, что Залеев всегда отличался дерзким и вспыльчивым характером. Из-за чего был отчислен из Вагановского училища. Кажется, лучше всего он вжился в роль хулигана в балете «Барышня и хулиган» и не смог из нее выйти.

Об уличных «выступлениях» мы спросили у полиции, но официального ответа пока не получили.