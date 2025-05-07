В магазине «Магнолия» продавался зараженный сальмонеллой шашлык

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Во всех образцах были обнаружены микроорганизмы.

В магазине «Магнолия» продавался зараженный сальмонеллой шашлык

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

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В партии шашлыка «ИндиЛайт», которая была продана в магазине «Магнолия», обнаружили бактерии кишечной палочки и сальмонеллы.

«Известия» закупили несколько экземпляров товара в торговых точках и отправили их на исследование в специализированную лабораторию, которая находится в ведении Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции (ФГБУ «НЦБРСП»).

Согласно информации, указанной на этикетке, производителем зараженной продукции является ООО «ПензаМолИнвест», которое расположено в селе Овчарное Пензенской области.

В двух других образцах товаров, которые редакция отправила на анализ, были выявлены бактерии кишечной палочки. Это касается охлажденного цыпленка табака в маринаде от бренда «Троекурово», который был куплен в магазине «Верный», а также полуфабриката из мяса птицы, приобретенного в магазине «Магнолия».

Также было установлено, что во всех образцах шашлыка были обнаружены микроорганизмы, которые попали туда в процессе производства. Это касается показателя КМАФАнМ, который отражает количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Если эти показатели превышают допустимые значения, это говорит о том, что продукт недостаточно термически обработан, а также о нарушениях в области санитарии и гигиены на производстве, а также при транспортировке и хранении, как объяснили специалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выбрать готовое замаринованное мясо для шашлыка.

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