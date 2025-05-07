В шашлыке известных сетевых магазинов обнаружены сальмонелла и кишечная палочка

Кишечную палочку, сальмонеллу и другие опасные микроорганизмы нашли специалисты в самом популярном блюде майских праздников — шашлыке. Проверка проводилась в известных гипермаркетах. При этом компании-производители отвергают обвинения. Кто попал в черный список и как не угодить в больницу после мяса с сюрпризом, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Сезон шашлыков окончательно испорчен, в главном блюде майских пикников нашли сальмонеллу, а до этого и кишечную палочку. Едва ли не все заготовки для шашлыка в сетевых магазинах опасны для здоровья.

Масштабное расследование «Известий», которое шокировало покупателей: в супермаркетах масса нарушений, от температурного режима и до условий хранения мяса. В черный список разом попала продукция из «Ашана», «Ленты», «Верного», а теперь и сразу двух супермаркетов «Магнолия»: шашлык производства «ИндиЛайт» оказался заражен еще более смертоносными микроорганизмами.

«Первый образец был закуплен в сетевом магазине „Магнолия“, в нем было выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки и рода сальмонелла», — сообщил заведующий испытательной референс-лабораторией ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» Андрей Марцынкевич.

Врачи фиксируют рост отравлений. Риск подхватить заразу увеличился многократно.

«Сальмонеллез — серьезное заболевание, острая кишечная инфекция. При развитии септического шока, связанного с сальмонеллезом, летальность достигает 50%», — заявил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова Георгий Викулов.

По словам сотрудников Россельхознадзора, опасные бактерии чаще всего заводятся в мясе из-за нарушений условий хранения. В магазинах «Магнолия», как мы выяснили, не соблюдается температурный режим. В одном из магазинов уже после проверок Роспотребнадзора на полках мы нашли просроченное мясо.

В собственной мясной продукции «Магнолии» тоже нашли кишечную палочку. На упаковке с именными полуфабрикатами даже указан адрес цеха: Кастанаевская, 49. Там же и магазин, и общежитие для сотрудников продуктовой сети, которые жаловались нам на антисанитарию.

«Сейчас многие магазины сами маринуют шашлык. Кишечная палочка может попасть с рук работников, с ножей разделочных. Если на предприятии не соблюдают сотрудники правила личной гигиены», — объяснила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Собственное производство, как показала проверка, — это далеко не всегда признак качества. Но другие экологически чистые продукты от производителей со стороны тех же фермеров на сетевых полках не уживаются. Предприниматель Владимир Тырышкин за 20 лет так и не смог пробиться на полки ретейла, условия кабальные, в плюсе только продавец.

«Тайну открою, сетевые магазины крутят (надбавку. — Прим. ред.) 100% на продукт. Если продажи пойдут, вы нам должны еще дисконт платить. С чего мне платить? Я и так плаваю на 10% прибыли», — признался предприниматель.

В ту же «Магнолию» фермерам вообще не пробиться, все общение исключительно онлайн. На этом рынке, как правило, действуют теневые схемы. Чтобы подобраться к сетевым прилавкам, нужно заплатить.

«Это скрытые условия. Он должен заплатить — под каким-то соусом, не за вход, не за полку — какую-то сумму», — добавила вице-президент российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

В конечном счете крупные торговые сети наживаются и на фермерах, и на покупателях. Сетевикам гораздо выгоднее торговать своим, даже зараженным мясом. Покупатель не заметит подвох, пока не попадет к врачу, а штрафы надзорных ведомств с лихвой покроет сверхприбыль, заработанная в сезон испорченных шашлыков.