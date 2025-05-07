Желтый налет и язвы: как язык сигнализирует о проблемах со здоровьем

У здорового человека язык должен быть ровным, без налетов, влажный и бледно-розового цвета.

По состоянию языка человека можно определить наличие различных заболеваний в организме. В том числе, и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая.

О каких заболеваниях может рассказать язык?

По словам врача, внешний вид языка может указывать на дефицит питательных веществ. Ярко-красный («лаковый») цвет органа характерен для нехватки витамина В12. Такое нередко при атрофическом гастрите — истончении слизистой оболочки желудка.

«Белый или бело-серый налет — это, пожалуй, самый частый симптом. Тонкий белый налет может быть вариантом нормы, особенно по утрам. Однако плотный, толстый налет белого или сероватого цвета может свидетельствовать о гастрите (воспалении слизистой оболочки желудка), дуодените (воспалении двенадцатиперстной кишки), язвенной болезни или даже о грибковой инфекции (кандидозе)», — отметила Заболоцкая.

Желтый налет на языке в большинстве случаев характерен при заболеваниях желчного пузыря или наличии рефлюкса — заброса содержимого желудка в пищевод. Однако такой налет образуется и у заядлых курильщиков.

Язвы, эрозии, отпечатки зубов по краям или изменение формы языка тоже не стоит игнорировать. Так как эти факторы могут быть симптомами заболеваний ЖКТ.

Гастроэнтеролог напомнила, что у здорового человека язык должен быть ровным, без налетов и отклонений, влажный, бледно-розового цвета.

Когда обращаться к врачу?

Идти в больницу стоит:

при наличии изменений на языке, которые сохраняются более недели;

когда наряду с изменениями отмечаются и другие симптомы: изжога, отрыжка, боли в животе, тошнота, рвота, изменение аппетита, стула, ухудшением общего самочувствия.

Эксперт также добавила, что язык — это только индикатор. По его состоянию точный диагноз не ставится. Даже при появлении нескольких из перечисленных симптомов не стоит паниковать. Однако это будет не лишним поводом пройти обследование.

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