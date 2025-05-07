Сложные годы Поднебесной: фильм «Красный шелк» отражает важный период истории Китая

Выход картины в прокат в КНР может дать импульс российскому кинематографу к созданию киноэпопей, основанных на общих ценностях между странами.

Российско-китайский фильм «Красный шелк» символизирует значимый и многогранный этап в истории КНР. Об этом старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

«Красный шелк» освещает значительный и тяжелый промежуток в истории Поднебесной, который по своей сути напоминает Гражданскую войну в России. Долгов пояснил, что 1920-е годы были чрезвычайно трудным периодом для Коммунистической партии Китая, в это время происходили репрессии и вооруженные столкновения. Фактически там шла партизанская борьба коммунистов против гоминьдановской власти.

Эксперт подчеркнул, что в Китае большое значение придается сохранению достоверной памяти о ключевых моментах своей исторической судьбы. Он добавил, что очень важно бережно охранять свою историю и препятствовать любым попыткам ее искажения. В Китае отсутствуют случаи фальсификаций, в отличие от ситуации на Западе, где регулярно фиксируются подобные действия.

Долгов выразил мнение, что планируемый выход «Красного шелка» в широкий прокат в Китае может стать движущей силой для российского кинематографа и шагом к созданию масштабных исторических эпопей, основанных на общих с Китаем ценностях.

«И тема общая, которая сейчас может объединить наши народы, — это продвижение подлинных традиционных ценностей, которые являются главными и для китайского, и для российского народа», — добавил он.

Планируется, что первые показы совместного российского и китайского проекта состоятся в Китае в сентябре 2025 года, в рамках визита президента РФ Владимира Путина. «Красный шелк» был создан при участии компании «НМГ Кинопрокат», входящей в состав Национальной Медиа Группы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что китаист рассказал о выходе фильма «Красный шелк» на кинорынке КНР.