Портал «Узнай Москву» расскажет о работе театров в годы ВОВ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Культурно-исторический спецпроект прольет свет на нелегкий труд актеров на благо Родины.

Портал «Узнай Москву» расскажет, как работали театры в годы ВОВ

Фото: mos.ru

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На портале «Узнай Москву» открылся культурно-исторический спецпроект «Московские театры в годы Великой Отечественной войны», приуроченный к 80-летней годовщине Победы. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Пользователи узнают, как актеры столичных театров помогали тылу и фронту, узнают малоизвестные факты из их биографии, а также увидят уникальные снимки. Кроме того, будет возможность познакомиться с непосредственными участниками тех событий.

«Новый тематический спецпроект на портале „Узнай Москву“ — дань уважения бесстрашным, преданным своей профессии театральным деятелям — актерам, режиссерам, музыкантам, работникам сцены, внесшим свой вклад в Победу», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Известно, что данный интерактивный гид включает в себя фото и описание более 2,3 тысячи зданий, а также 700 памятников. Кроме того, можно найти информацию о 490 исторических местах, изучить 290 прогулочных маршрутов и узнать о 330 исторических личностях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИЦ «Известия» представил спецпроект «Два мира. Одна война» к 80-летию Победы. Цель создателей — рассказать историю подвига советского народа в интерактивном формате. Проект создан с помощью архивных фото- и видеоматериалов довоенных и военных лет. Пригодились также современные возможности искусственного интеллекта (ИИ). Создатели использовали интерактивную механику, которая позволяет переключаться между линиями повествования — о Советском Союзе и нацистской Германии — в любой момент.

Значимой частью интерфейса являются интерактивные точки, с помощью которых можно в текстовом формате изучить информацию о важных событиях. Далее — «шторка» на странице лендинга. Она обеспечивает быстро перемещение между двумя историями. Это необходимо, чтобы наглядно проследить путь развития стран на пути к войне и отметить, какие факторы привели к ее печальным последствиям.

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