В Москве встретили приехавшего на парад Победы из Севастополя ветерана ВОВ

Увидеть своими глазами военный парад на Красной площади — мечта всей его жизни.

Фронтовик Николай Алексеевич Токарев прибыл в Москву из Севастополя для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Великой Победы. Увидеть своими глазами военный парад на Красной площади — мечта всей его жизни. Ветерана и его сопровождающих встретили на вокзале волонтеры.

Фронтовик прибыл в столицу на поезде «Таврия» № 91/92 Севастополь — Москва. На выходе из вагона его ждали представители перевозчика АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» и начальник состава.

Николая Алексеевича поздравили с юбилеем Победы. Вручили подарки: цветы, подстаканник к 80-летию Победы и сувениры от компании. По словам ветерана, поездка прошла очень комфортно, потому что в поездах, которые ходят в Крым, очень высокий уровень обслуживания.

«Мечта была моя побыть в Москве на параде, на Красной площади, посмотреть трибуны. По телевизору не то, а вот лично посмотреть — не знаю, какое впечатление на меня это произведет. Боюсь, что колоссальное», — предположил Николай Алексеевич.

Ветерану предложили коляску, но он отказался и прошел весь путь от вагона до вокзала пешком. Николай Алексеевич объяснил, что любит прогулки и каждый день проходит как минимум два километра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИЦ «Известия» представил спецпроект «Два мира. Одна война» к 80-летию Победы.