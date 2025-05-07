В Москве встретили приехавшего на парад Победы из Севастополя ветерана ВОВ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 25 0

В Москве встретили ветерана ВОВ, приехавшего на парад Победы из Севастополя

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Увидеть своими глазами военный парад на Красной площади — мечта всей его жизни.

Фронтовик Николай Алексеевич Токарев прибыл в Москву из Севастополя для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Великой Победы. Увидеть своими глазами военный парад на Красной площади — мечта всей его жизни. Ветерана и его сопровождающих встретили на вокзале волонтеры.

Фронтовик прибыл в столицу на поезде «Таврия» № 91/92 Севастополь — Москва. На выходе из вагона его ждали представители перевозчика АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» и начальник состава.

Николая Алексеевича поздравили с юбилеем Победы. Вручили подарки: цветы, подстаканник к 80-летию Победы и сувениры от компании. По словам ветерана, поездка прошла очень комфортно, потому что в поездах, которые ходят в Крым, очень высокий уровень обслуживания.

«Мечта была моя побыть в Москве на параде, на Красной площади, посмотреть трибуны. По телевизору не то, а вот лично посмотреть — не знаю, какое впечатление на меня это произведет. Боюсь, что колоссальное», — предположил Николай Алексеевич.

Ветерану предложили коляску, но он отказался и прошел весь путь от вагона до вокзала пешком. Николай Алексеевич объяснил, что любит прогулки и каждый день проходит как минимум два километра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИЦ «Известия» представил спецпроект «Два мира. Одна война» к 80-летию Победы.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.96
-0.95 91.92
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:42
«Опытные, умные политики» — Матвиенко о приехавших на Параде Победы зарубежных лидерах
17:25
В Москве встретили приехавшего на парад Победы из Севастополя ветерана ВОВ
17:25
Президент Монголии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
17:11
История Компартии Китая в центре сюжета «Красного шелка»: особая роль фильма для КНР
16:51
Райдер со вкусом: что запросила Юлия Паршута для концерта на 9 Мая в Екатеринбурге
16:34
В Вологде завершили серию муралов с портретами Героев ВОВ

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
МИЦ «Известия» представил спецпроект «Два мира. Одна война» к 80-летию Победы
Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу