В аэропорту Шереметьево введены ограничения на работу

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке беспилотников на столицу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В международном аэропорту Шереметьево временно приостановили прием и отправку самолетов. Об этом 7 мая объявил Артем Кореняко, представитель Федерального агентства воздушного транспорта.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:00 мск введены также в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Во вторник, 6 мая, Кореняко объявил о том, что в аэропорту Сочи с 22:03 по московскому времени были введены временные ограничения на прибытие и отправление самолетов. Однако через некоторое время, в 22:52 по московскому времени, он сообщил об отмене этих ограничений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил о новой попытке атаки на город с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины. Он отметил, что еще три дрона были успешно перехвачены и обезврежены.
Ранее Сергей Собянин информировал жителей города о том, что в течение всего дня системы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации успешно отражают атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ). По информации мэра, как минимум пять БПЛА были успешно нейтрализованы.
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