Бил тупыми предметами: Майкла Питта арестовали за избиение бывшей девушки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 7 0

Актеру вменяют четыре эпизода насилия.

Бил тупыми предметами: Майкла Питта арестовали за избиение бывшей девушки

Фото: www.globallookpress.com/Stefanie Rex

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В США задержали актера Майка Питта. Его обвиняют в избиении и изнасиловании бывшей возлюбленной. Об этом рассказал портал TMZ.

«Питт был арестован по обвинению в сексуальном насилии. Власти обвиняют его в изнасиловании девушки, с которой он в то время встречался, а затем в нападении на нее с применением нескольких тупых предметов», — сообщается в материале.

Актеру приписывают четыре случая применения насилия к своей бывшей девушке. Эпизоды произошли между апрелем 2020 года и августом 2021-го.

Питт был задержан в Нью-Йорке и предстал перед судом в Бруклине 2 мая. Однако свою вину отрицает. На данный момент Питта освободили на время расследования под залог, который составил 100 тысяч долларов (чуть больше восьми миллионов рублей. — Прим. ред.). Следующее судебное заседание над актером состоится 17 июня.

Это не первая судебная история для Майкла Питта. В 2022-м году его уже задерживали за нападение и мелкую кражу. В тот раз он отобрал телефон у другого мужчины и избил его.

Майкл Питт стал известным благодаря ролям в сериале «Подпольная империя», а также в фильмах «Таинственный лес», «Забавные игры» и «Семь психопатов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта.

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