В Великобритании задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Арестованные собирались напасть на «помещение».

В Великобритании арестовали пять человек по подозрению в подготовке теракта

Фото: www.globallookpress.com/Vuk Valcic

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Британская полиция предотвратила теракт. Сотрудники арестовали пять человек по подозрению в подготовке диверсии. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы полиции.

Установлено, что четверо подозреваемых оказались этническими иранцами, а национальность пятого фигуранта пока неизвестна. Сейчас все остаются под стражей. Возраст задержанных находится в диапазоне от 29 до 46 лет.

По информации дознавателей, задержанные собирались напасть на неназванное «помещение».

Рейд сотрудники правоохранительных органов Великобритании инициировали в связи с упреждающим расследованием, проводящимся Управлением по борьбе с терроризмом. Помимо этого, в рамках следствия полиция все еще предпринимает обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане ФСБ предотвратила теракт в отношении правоохранителей. Сторонница террористической организации планировала взорвать административное здание в Хасавюрте. При обыске у женщины были найдены компоненты для создания самодельного взрывного устройства (СВУ), а также было выяснено, что задержанная вела переписку с боевиком, в которой обсуждались присяга группировке и будущее преступление.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
«Нет глубины и тепла»: Брухунова раскритиковала жену Ивана Янковского
7:00
В Великобритании задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта
6:40
«Родина»: как советские женщины стали партизанскими героями Франции
6:20
В Калининграде автомобиль наехал на женщину с ребенком на тротуаре
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака
5:34
Волгоградская репетиция и интрига с «Орешником»: как пройдет парад Победы

Сейчас читают

Хватило только на одну? Бородина предстала перед камерами в джинсах без штанины
Россия предложила перемирие, Киев тянет с ответом и грозит параду Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака