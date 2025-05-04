В Великобритании задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта

Британская полиция предотвратила теракт. Сотрудники арестовали пять человек по подозрению в подготовке диверсии. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы полиции.

Установлено, что четверо подозреваемых оказались этническими иранцами, а национальность пятого фигуранта пока неизвестна. Сейчас все остаются под стражей. Возраст задержанных находится в диапазоне от 29 до 46 лет.

По информации дознавателей, задержанные собирались напасть на неназванное «помещение».

Рейд сотрудники правоохранительных органов Великобритании инициировали в связи с упреждающим расследованием, проводящимся Управлением по борьбе с терроризмом. Помимо этого, в рамках следствия полиция все еще предпринимает обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане ФСБ предотвратила теракт в отношении правоохранителей. Сторонница террористической организации планировала взорвать административное здание в Хасавюрте. При обыске у женщины были найдены компоненты для создания самодельного взрывного устройства (СВУ), а также было выяснено, что задержанная вела переписку с боевиком, в которой обсуждались присяга группировке и будущее преступление.