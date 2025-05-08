Пока никто не видит: как банки пользуются невнимательностью клиентов

Граждане РФ все чаще стали замечать незаконные списания денег со своих счетов.

Россияне начали массово жаловаться на незаконные списания денег с банковских счетов. Люди сталкиваются с тем, что им незаметно подключают пакеты с платными услугами — например, СМС-уведомление или обслуживание кредитки стоимостью от 99 рублей в месяц и выше.

Как выяснили «Известия», в основном банки пользуются невнимательностью клиентов и прописывают информацию в договоре, но так, чтобы она не бросалась в глаза.

Так что по факту они действуют законно. Центробанк уже дал понять о недопустимости таких приемов и навязывании платных услуг. А с 1 сентября списания без явно выраженного согласия клиента и вовсе будут вне закона.