Автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най умер в возрасте 88 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Политолог успел поработать в администрациях президентов США Билла Клинтона и Джимми Картера.

Автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най умер в возрасте 88 лет

Фото: www.globallookpress.com/Xie E

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В возрасте 88 лет не стало Джозефа Ная — американского политолога и профессора Гарвардского университета, который разработал концепцию «мягкой силы». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

«Джозеф С. Най-младший, почетный профессор Гарвардского университета, чьи идеи о природе силы в международных отношениях повлияли на поколения политиков, ученых и студентов и сделали его одним из самых известных политических мыслителей в мире, скончался в возрасте 88 лет», — говорится в материале пресс-службы.

Идея «мягкой силы» предполагает, что государство может достичь своих целей без применения насилия. Этот термин был введен Джозефом Наем.

Ученый был одним из ключевых теоретиков неолиберализма. Он провел в Гарвардском университете более шестидесяти лет, занимая разные должности. Также Най работал в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов в администрациях бывших президентов США Билла Клинтона и Джимми Картера.

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