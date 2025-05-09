Военная техника вышла на Красную площадь для участия в Параде Победы

По сложившейся традиции, открыл прохождение военной техники легендарный танк Т-34-85.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Военная техника вышла на Красную площадь в Москве в составе механизированной колонны на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционно колонна стартует с Нижних Мневников и следует по Звенигородскому шоссе через Баррикадную, Триумфальную площадь и Тверскую до конечной остановки.
По Красной площади проедут легендарные образцы военной техники. Среди них — знаменитый танк Т-34-85, известный на весь мир. Также будут представлены современные российские танки, артиллерийские системы и ракетные комплексы.
Беспилотные летательные аппараты станут впечатляющим дополнением парада. «Ланцет», «Орлан-10» и «Герань» уже доказали свою эффективность в боевых условиях в зоне спецоперации по защите Донбасса.
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