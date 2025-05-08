Приморский морж станцевал под «Смуглянку» к 80-летию Великой Победы

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 10 0

Животное по кличке Миша очаровало россиян своей грацией, несмотря на большой вес.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Толстый морж по кличке Миша к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне станцевал под легендарную «Смуглянку», сообщили в Приморский океанариуме, где животное живет уже 12 лет.

Его, маленького найденыша, привезли туда с Чукотки. За эти годы он успел стать настоящей звездой. Россияне с разных уголков страны прилетают во Владивосток, чтобы попасть на представление веселого моржа и получить от него воздушный поцелуй, который он всегда шлет зрителям в конце своих выступлений.

Несмотря на вес (больше тонны), Мишу можно назвать настоящим спортсменом. Он умеет не только энергично танцевать, но и качать пресс, отжиматься. Среди других его талантов — пение и игра на дудке.

Миша обожает корюшку, сельдь, минтай, кету, горбушу. В день он съедает около 30 килограммов рыбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как животные помогали приблизить победу в Великой Отечественной войне.

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