Пушистые под обстрелами: голубеснаряды, противотанковые мыши и другие братья меньшие, повлиявшие на исход ВОВ

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы наш фашизмом.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории. В это страшное время советский народ проявлял невероятную отвагу и мужество. Ради Великой Победы наши бойцы не жалели себя, отдавая фронту здоровье и жизнь. Сражались не только солдаты и партизаны, но и те, кто всегда находится рядом с человеком, служа ему верой и правдой — животные.

Так, например, огромный вклад в Победу был внесен собаками. Более 60 тысяч четвероногих героев служили на различных фронтах, защищая нашу Родину от врага.

Собаки проявили себя в разных направлениях. Псы-санитары на себе увозили с полей сражений раненых. За время войны четвероногие медики оказали первую помощь сотням тысяч красноармейцев. Псы-камикадзе помогли уничтожить около 300 немецких боевых машин.

Только за один из дней боев за Сталинград «живые мины» подорвали 27 немецких танков. Согласно данным Российской кинологической федерации (РКФ), в среднем на один уничтоженный танк приходилось 13 павших четвероногих героев.

Собаки-саперы участвовали в разминировании 303 городов, таких как Белгород, Витебск, Полоцк, Варшава, Прага, Вена, Будапешт, Берлин и др. Общая протяженность военных дорог, проверенных собаками — 15 153 километра. Четвероногие герои находили предметы, спрятанные глубоко под землей. Они обнаруживали взрывчатку, на которую не реагировал даже металлоискатель.

Еще одна заслуга собак: в боевых условиях они обеспечивали стабильную телефонную и радиосвязь. За время войны четвероногие бойцы доставили более 200 тысяч боевых донесений, а также проложили телефонных кабелей общей протяженностью почти в 8000 километров.

Ездовые псы на телегах и санях доставляли солдатам боеприпасы и еду. Они также «работали» санитарами, которых солдаты заслуженно прозвали «мохнатыми ангелами». Собаки вывозили раненых с поля боя на санях или тележках. Также к спинам четвероногих санитаров крепили маленькие рюкзаки со всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.

Всего за годы войны были подготовлены 68 тысяч собак, которых направили на службу в 168 подразделений. Такого большого количества четвероногих бойцов и способов их применения не было ни у одной из сторон, участвовавших в войне.

Лучших из лучших фронтовики хоронили с воинскими почестями, после чего отправляли письма-похоронки их хозяевам. Самоотверженность и преданность собак увековечили в стихотворениях и песнях. Многие четвероногие герои остались в истории навечно.

Легендарный пес-сапер

Фото: Эммануил Евзерихин/ТАСС

Немецкая овчарка по кличке Джульбарс за службу в 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде смогла обнаружить более семи тысяч мин и свыше 150 снарядов. Служил пес на территории Австрии, Чехословакии, Румынии и Венгрии.

«Благодаря отменному нюху и чутью овчарки-саперы обезвредили мины на могиле Тараса Шевченко в Каневе и во Владимирском соборе в Киеве», — сообщает РКФ.

Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги» 21 марта 1945 года.

Первая собака-диверсант

Фото: ВКонтакте

Еще один легендарный боец — овчарка Дина, как и Джульбарс, служила в 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде. Она запомнилась как участница «рельсовой войны» в Белоруссии и первая в Красной Армии собака-диверсант. Дина обезвредила немецкий эшелон на перегоне Полоцк-Дрисса 19 августа 1943 года.

По сообщениям кинологов РКФ, она выскочила на рельсы перед приближающимся поездом с немецкими офицерами, сбросила вьюк с зарядами, выдернула чеку капсюля-воспламенителя клыками и перед тем, как раздался взрыв, успела убежать в лес. В конечном итоге было уничтожено десять вагонов захватчика.

Спаситель Павловского дворца

Фото: ВКонтакте

Шотландский колли Дик был призван на службу в августе 1941-го. В 1943 году пес постиг минно-розыскное дело и попал во второй отдельный полк специальной службы «Келецкий». Принимая участие в разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов, он обнаружил более десяти тысяч мин.

Самый известный подвиг четвероного бойца — найденный за час до взрыва в фундаменте Павловского дворца в Санкт-Петербурге фугас весом 2,5 тонны с часовым механизмом.

«Лошадь себя еще покажет»

Фото: © РИА Новости/Федор Левшин

Нашу Победу активно приближали и лошади. В годы Великой Отечественной войны они выполняли разную работу: перевозили пушки в артиллерии, доставляли припасы, были транспортом для связистов. Однако самым «конным» родом войск была, безусловно, кавалерия, которая внесла значительный вклад в победу Советского Союза над нацистской Германией.

Даже в начале войны, когда враг имел преимущество, кавалеристы смело сражались с нацистами, используя свою мобильность. На всех фронтах они сдерживали противника контратаками и подвижной обороной, неоднократно срывая планы немецкого командования.

Летом 1941 года Госкомитет обороны решил создать новые «легкие кавалерийские дивизии» для атак на уязвимые участки в обороне противника и проведения быстрых операций против врага. Рейды кавалерии стали настоящим символом защиты Москвы осенью и зимой 1941 года. Например, гвардейцы под командованием генерала Павла Белова вступили в бой с армией опытного Хайнца Гудериана, создателя танковых войск Германии, и помогли остановить мощного противника, стремящегося к столице.

Не менее известен конный корпус генерала Льва Доватора, который наносил удары по нацистам во время контрнаступления советских войск под Москвой, полностью используя преимущества кавалерии. После гибели Доватора в боях под Москвой его заменил генерал Исса Плиев, который со своим кавалерийским корпусом в мае 1945-го достигнет Праги.

«Лошадь еще проявит себя», — говорил маршал Семен Буденный о значении конницы в механизированной войне. Он оказался прав: усиленные бронетехникой и артиллерией, кавалерийские подразделения смело и решительно сражались с противником.

В середине войны количество таких соединений в Красной армии было сокращено. Одной из причин этого стала сложность пополнения конницы новыми лошадьми на фронте. Хотя кавалерия уменьшилась, бойцы продолжали сражаться с особой отвагой и смелостью, как и требовалось от красного конника.

Кавалерия с гордостью прошла по Красной площади на первом Параде Победы в 1945 году. После этого солдаты и лошади вернулись домой, чтобы восстанавливать страну и жить мирной жизнью.

Голуби на войне

Фото: © РИА Новости/Александр Петров

В военные годы проводная связь действовала только на расстоянии трех километров, радиосвязь — на пяти. Техника нередко выходила из строя. В такие моменты выручали почтовые голуби. В целом за военные годы с передовой, от партизанских отрядов и групп разведки птицами было доставлено более 15 тысяч сообщений.

Испуганные немцы отдавали приказы стрелять в голубей. Фашисты натаскивали ястребов, делая из них истребителей. На оккупированных территориях противник изымал у населения всех пернатых. За укрывательство птиц убивали.

Один из самых изощренных способов использования голубей придумал биолог Алексей Колосов из Центральной школы связи Красной Армии.

Суть заключалась в том, чтобы натренировать птиц на определенные действия: голуби, снаряженные зажигательными бомбами, должны были садиться на определенные объекты, например, самолеты-топливозаправщики, цистерны с топливом и др.

Голубеснаряд особой конструкции по заказу Центральной школы связи разработали инженеры НИИ-6. В музее военного голубеводства есть документ под названием «Описание кассеты для транспортировки и последующего сбрасывания голубей со специальным зажигательным снарядом над объектами противника».

В каждую кассету помещали по 24 голубя. Выпущенные птицы садились на объект, после чего прикрепленные к ним снаряды весом 120-130 грамм автоматически отстегивались. Голубь должен был успеть улететь.

«При посадке голубя на цель срабатывал взрыватель и вспыхивала зажигательная шашка. Шашка горела 15-25 секунд, образуя пламя высотой до 50 см с температурой 3000 °C. Снаряд прожигал листовое железо толщиной 2,5 мм и дюралевые баки», — утверждается в статье публициста Александра Широкорада «Секретное оружие ГЗС-7».

Один из пилотов немецкого «Мессершмитта», который пережил встречу с советским голубем-подрывником, признал, что после войны не мог равнодушно смотреть на этих птиц. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал орнитолог Александр Липкович.

«У меня записан рассказ немецкого летчика о том, как на крыло его „Мессершмитта“ во время подготовки к боевому вылету сел голубь. Я только подумал, что это плохой знак, как в следующую секунду топливный бак вспыхнул, я еле успел выскочить. Потом мне рассказали, что русские использовали голубей-поджигателей. Даже после войны я не мог спокойно видеть этих птиц, подбирающих крошки на площадях», — вспоминал орнитолог.

Мыши-«антифашисты»

Фото: 5-tv.ru

Роль собак и лошадей в ходе Великой Отечественной войны хорошо известна. Однако мало кто знает о вкладе животных поменьше. Армия полевых мышей приняла активное участие в битве за Сталинград на стороне советских войск. Крохотные грызуны оказались отличными партизанами. В одной из боевых операций они вывели из строя 70% боевой техники немцев.

Одной из самых удачных кампаний стала высадка маленьких героев под Сталинградом в 1942 году. Была атакована 22 дивизия. Грызуны уничтожили почти всю технику противника. Мыши перегрызли электропроводку двигателя, из-за чего немецкие танки попросту перестали заводиться.

Английский военный историк Энтони Бивор в своей научной монографии «Сталинград» написал:

«22-я танковая дивизия как резервное формирование не обеспечивалась горючим и простояла без движения так долго, что мыши соорудили себе норы внутри боевых машин».

Треть танков 22-й дивизии осталась на своих позициях и не принимала участия в контрударе, который мог бы помещать окружению армии Паулюса. Только в 204-м полку из 104 танков мыши вывели из строя 62.