«Подушка просто взлетает»: Агата Муцениеце рассказала о встрече с призраком отца

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 32 0

Агата Муцениеце рассказала о встрече с призраком собственного отца

Не просто кошмар: Агата Муцениеце утверждает, что видела призрака отца

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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Родитель актрисы умер, когда ей было три года.

Актриса Агата Муцениеце в своем шоу на YouTube поделилась личной мистической историей. В эпизоде, посвященном паранормальным явлениям, она рассказала, что сталкивалась с призраком собственного отца.

«Я начинаю засыпать и слышу, как идет бабушка. Я шевелюсь — падает подушка. И вдруг подушка начинает левитировать. Просто взлетает. Я понимаю, что это папа подает мне подушку. Я в шоке, пугаюсь», — вспоминает актриса.

По словам Агаты, с момента смерти отца в той комнате практически ничего не менялось: все тот же диван, те же стены. Там же, по ее словам, и ее мама нередко замечала разные знаки. Отец Агаты умер, когда ей было три года. Актриса уверена, что духи умерших помогают ей в жизни.

Муцениеце поделилась этой историей в беседе с блогером Стасом Круглицким. Темой выпуска стала квартира с паранормальными явлениями, НЛО и теория заговора фармкомпаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом женихе Агаты Муцениеце — Петре Дранга.

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