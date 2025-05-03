Не богат, но обеспечен: что известно о женихе Агаты Муцениеце

Петр Дранга сделал предложение руки и сердца актрисе.

Актриса Агата Муцениеце смогла найти нового избранника после развода с коллегой Павлом Прилучным. Им стал аккордеонист Петр Дранга.

Не так давно он сделал Агате предложение. Звезду не смущает, что ее возлюбленный зарабатывает за месяц столько — сколько она за неделю. Из-за громкого развода и череды судов заработок актрисы обсуждали в сети около пяти лет. При этом музыкант в скандалах замечен не был. На страницы таблоидов он попал только в прошлом году, когда пара объявила об отношениях.

Победитель или альфонс?

Избранник актрисы не так прост, как кажется на первый взгляд. К 41-му году Петр уже получил звание заслуженного артиста РФ. Он является победителем огромного количества российских и международных конкурсов. Дранга не только выступает, но и сам пишет музыку. В том числе создает композиции для кинофильмов, сериалов.

Помимо этого, у музыканта есть собственный симфонический оркестр DYP orchestra. Творческая группа часто выступает в театре и на концертах.

На игре на аккордеоне и композиторстве Петр не останавливается. Дрангу часто приглашают в жюри музыкальных конкурсов, телепроектов. Он также продюсируют спектакли. Например, «Фрида». Дранга поучаствовал в постановке как автором идеи и музыки, а также сам сыграл на сцене.

Музыкант подрабатывает и на частных мероприятиях. Выступает на них как аккордеонист или ведущий. Его минимальный гонора — 1 миллион рублей. Какой общий заработок у Дранги точно неизвестно. Однако становится ясно, что он зарабатывает меньше своей невесты.

Агата снимается не только в кино, но и в рекламе. Средняя оплата за один съемочный день у актрисы начинается с 300 тысяч рублей.

Дранга не богат, но обеспечен. Он собственник двух квартир в столице. А Муцениеце после развода отошла квартира в Москве. Несколько лет назад она самостоятельно купила дом за городом.

Семья у Петра известна в музыкальных кругах. Его отец Юрий Дранга — народный артист, профессор Гнесинки. Петр также является коренным москвичом, в отличие от Агаты. Она до сих пор гражданка Латвии.

В отличие от избранницы Дранга еще ни разу не состоял в браке. Своих детей у него нет, но он мечтает ими обзавестись. Поэтому Петр быстро нашел подход к девятилетней дочери Агаты. Сын актрисы с ней не живет, остался с отцом.

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