Акция «Бессмертный полк» прошла в столице Ливана

В Ливане сотни человек вышли на акцию «Бессмертный полк». Под песни военных лет колонна прошла по центральным улицам Бейрута. Шествие возглавил посол России Александр Рудаков.

«Они сражались за Родину, за свой дом, за своих детей, за нас с вами. Они подарили нам жизнь и свободу. Наша священная обязанность — бережно хранить память об этой великой победе», — напомнил дипломат

Шествие проходило под музыку военных лет, а в первом ряду один из участников нес копию Знамени Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что акция «Бессмертный полк» прошла на улицах немецкого Кельна. Градус русофобии накануне 9 Мая растет и в Германии. Полиция Берлина выпустила предостережение. В День Победы в столице запрещена любая символика, связанная с Россией и Советским Союзом. Нарушителей пугают карательными мерами.

Как выяснилось, таких запретов не боятся жители Кельна. Сотни участников провели там шествие «Бессмертного полка» и патриотический автопробег.