Белый дым! В Ватикане выбрали нового Папу Римского

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 77 0

В Ватикане выбрали нового Папу Римского

Фото, видео: Reuters/Hannah McKay; 5-tv.ru

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Накануне прошло первое заседание конклава — неудачное.

Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане показался белый дым — это означает, что конклав кардиналов выбрал нового Папу Римского. Об этом сообщает портал Vatican News.

Накануне прошло первое заседание конклава. В голосовании приняли участие 133 кардинала из разных стран. Тот тур закончился ничем — над крышей Сикстинской капеллы толпа увидела черный дым. Ни один из кандидатов на пост Папы Римского не набрал необходимого количества голосов.

Не менее 89 участников конклава должны избрать кандидата. Это составляет две трети от всех проголосовавших. Корреспондент «Известий» Анастасия Волосатова, которая находилась на месте, добавила, что местные жители предсказывали затяжной процесс. Все были уверены, что понтифика будут выбирать не менее трех дней. Ожидания оказались обманчивыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Папу Римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре. Церемония погребения длилась с 13:00 по местному времени до 13:30.

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