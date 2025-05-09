Режиссер продолжения «50 оттенков серого» Джеймс Фоули умер в 71 год

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Он скончался в начале этой недели в своем доме в Лос-Анджелесе.

Режиссер «50 оттенков» и «Карточного домика» Джеймс Фоули умер в 71 год

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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На 72-м году жизни не стало режиссера, создавшего сериал «Карточный домик» и продолжения фильма «Пятьдесят оттенков серого». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на представителя режиссера.

По информации, полученной из достоверных источников, создатель фильма скончался в начале этой недели в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак мозга, с которым он боролся на протяжении многих лет.

Джеймс Фоули появился на свет в Нью-Йорке в 1953 году. Его творческий путь начался с фильма «Бесстрашный», который вышел на экраны в 1984 году.

Среди наиболее известных работ Джеймса Фоули в качестве режиссера можно назвать фильм «Идеальный незнакомец», а также продолжение экранизации романа «Пятьдесят оттенков серого» — «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».

Кроме того, он работал над такими популярными сериалами, как «Карточный домик», «Миллиарды» и «Ганнибал». Также Джеймс Фоули был режиссером одного эпизода культового сериала «Твин Пикс».

Мастер кино и телевидения, более трех десятилетий посвятивший себя работе в индустрии, сотрудничал с такими известными актерами, как Аль Пачино и Марк Уолберг.

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