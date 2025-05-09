В Москве на Васильевском спуске волонтеры встречают прибывших на парад Победы ветеранов Великой Ответственной войны. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Главное мероприятие страны начнется в десять часов утра. Уже сейчас на место постепенно приезжают ветераны со всех городов России. Волонтеры и сотрудники социального комплекса и московского долголетия встречают их и сопровождают. Для зрителей парада на трибунах подготовили подарки — рюкзаки с эмблемой «Родины-матери».

Один из почетных гостей, с которым удалось пообщаться 5-tv.ru, улыбается и рад предстоящему торжеству, ради которого он прибыл из Костромы.

«Третий раз в Москве на Параде», — ответил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что военные из Китая хором исполнили песню «Священная война», маршируя на Красной площади перед парадом Победы. Этот жест — демонстрация уважения КНР к памяти о совместной борьбе с фашизмом. Таким образом Китай подчеркивает стратегическое сотрудничество с РФ в сохранении исторической правды и противостоянии современным проявлениям нацизма и милитаризма.