Военные из Китая спели «Священную войну», маршируя на Красной площади

Китайские военные спели «Священную войну» во время марша на Красной площади
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru
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Эта песня — символ отваги и единства советского народа в борьбе против фашизма во время Великой Отечественной войны.
Военные из Китая хором исполнили песню «Священная война», маршируя на Красной площади перед парадом Победы. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Песня «Священная война» — символ отваги, единства и священного долга советского народа в борьбе против фашизма во время Великой Отечественной войны. Это духовный символ сопротивления и решимости защитить Родину.
Китайские военнослужащие маршировали по Красной площади с флагом, напевая «Священную войну». Этот жест — демонстрация уважения КНР к памяти о совместной борьбе с фашизмом. Таким образом Китай подчеркивает стратегическое сотрудничество с РФ в сохранении исторической правды и противостоянии современным проявлениям нацизма и милитаризма.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Парад Победы состоялся в Петропавловске-Камчатском. По главной площади города торжественным маршем прошли парадные расчеты. Вместе с тем на территории российского посольства в Вашингтоне провели шествие «Бессмертный полк» и акцию «Сад памяти». В них приняли участие сотрудники посольства РФ, их семьи и соотечественники.
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