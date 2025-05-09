На Парад Победы на Красную площадь прибыли Кустурица, Сигал и Машков

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 394 0

Эмир Кустурица и Стивен Сигал прибыли на Парад Победы на Красную площадь

На Парад Победы на Красную площадь прибыли Кустурица, Сигал и Машков

Фото: © РИА Новости/Иван Секретарев / Михаил Корытов

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Приглашение президента Путина — не только символ уважения к исторической памяти, но и подтверждение современной военной мощи России.

На Парад Победы на Красную площадь прибыли режиссер Эмир Кустурица, а также актер Стивен Сигал и народный артист РФ Владимир Машков. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства РИА Новости.

Сигал рассказал журналистам, что любит парады и не в первый раз принимает в них участие. Вместе с актером Россию посетила его супруга.

Кустурица высоко оценил значимость Парада Победы в столице. В интервью RT он заявил, что приглашение на парад от президента РФ Владимира Путина — это не просто жест уважения к историческим событиям 80-летней давности, но и подтверждение новой силы и современного вооружения России, созданных для защиты справедливого мира.

«Это не просто приглашение некоего сочувствующего, человека, который сопереживает тому, что было 80 лет назад, но и признание новой силы, нового вооружения, которое будет защищать справедливый мир», — подчеркнул режиссер.

На трибунах уже расположились многие политики, активисты и деятели культуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял Парад Победы на Красной площади. Церемония началась с традиционного выноса государственного флага России и Знамени Победы. После этого министр поздравил с праздником подразделения войск. Среди них парадные расчеты 13 государств: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

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