Самолеты красили гуашью: как снимали «В бой идут одни „старики“» Леонида Быкова

«В бой идут одни „старики“» стал четвертым фильмом заслуженного артиста РСФСР Леонида Быкова в качестве режиссера.

На экраны он вышел в 1973 году и сразу же полюбился зрителям.

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Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

Фильм «В бой идут одни „старики“» рассказывает историю Великой Отечественной войны со стороны военных летчиков, начиная с 1943-го.

Режиссер не просто так выбрал подобный ракурс для своей кинокартины — покорение неба было его детской мечтой. Еще в 1943 году 15-летний Быков, прибавив себе два года для комиссии, попытался поступить в летное училище. Но не прошел из-за обмана и роста в 163 сантиметра.

В 1945-м ему удалось поступить во 2-ю спецшколу для летчиков в Ленинграде, но ее расформировали по окончании Великой Отечественной войны.

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Потому после переезда из Ленинграда в Киев в начале 1970-х темой своего следующего фильма актер решил сделать именно военную авиацию.

За основу он взял реальные истории с фронта. Сценарий написали по воспоминаниях двух ветеранов: дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова и командира 270-го истребительного авиационного полка Героя СССР Василия Меркушева. А в основу любовной линии фильма легла история Героя Советского Союза Надежды Поповой и Героя Советского Союза Семена Харламова.

Но Госкино его не оценило: во-первых, все важные фильмы о войне вроде уже сняты, а, во-вторых, фильм о Великой Отечественной — и с большим количеством песен?..

Однако это было объяснимо. Ведь Виталий Попков служил в «поющей» эскадрилье со своим собственным хором, и даже был в ней командиром! Ко всему прочему, два самолета ей подарил оркестр народного артиста СССР Леонида Утесова. Более того — в 1944 году Леонид Быков бывал на концерте хора той самой эскадрильи.

Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

После ее командир писал в своих воспоминаниях:

«Однажды моя эскадрилья в небе над Днепропетровском устроила немцам такой «небесный джаз» (мы сбили тогда 10 самолетов, и три из них — я), что мой заместитель, Герой Советского Союза Серега Глинкин, прямо в воздухе обратился ко мне: «Командир, можно мы запоем?». Ну настроение у меня было сами понимаете какое, и я сказал: «Давай!».

И вот в боевом эфире наш небесный хор запел: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк-могуч…», — поделился ветеран воспоминаниями. — Пропели мы эту прекрасную песню от начала до конца. И вдруг земля таким милым женским голосом говорит: «Большое спасибо, маэстро!». Я, конечно, заулыбался и спрашиваю: «Это за что? За концерт или за бой?». И тот же милый голос прошептал: «И за то, и за другое…»

Да и вообще, почти все события и герои фильмов имели реальные прототипы. Даже коронные фразы, разошедшиеся на крылатые выражения, и те были позаимствованы. Среди таких, к примеру, «Махнул, не глядя!».

Название фильму Быков дал в честь привычной для летчиков традиции — не пускать в бой новичков, сначала дав им возможность набраться опыта в летном деле. Даже сам Виталий Попков, попав в летную эскадрилью в 1941-м, в бою впервые оказался в 1942-м.

Благодарность от мамы «Смуглянки»: как подбирали актеров для «В бой идут одни „старики"»

Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

Леонид Быков отказа Госкино не принял. После него он зачитывал куски сценария во время гастролей по разным городам Советского Союза. Зрители приходили в восторг, и со временем за сценарий начали вступаться участники Великой Отечественной войны, упирая на его честность. В 1973-м «В бой идут одни „старики“» наконец запустили в подготовительный период.

Подбор актеров шел непросто. Выбранных артистов попросту отвергали, либо те уже работали в других кинокартинах. Отвоевать удалось только заслуженного артиста РСФСР Алексея Смирнова, которого режиссер назначил на роль механика Макарыча.

Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

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Это далось ему очень тяжело, так как Смирнов был известен зрителям исключительно в комедийном амплуа — однако через угрозу вообще отказаться от съемок Быкову удалось отстоять хотя бы его. Но даже несмотря на это, уже известному на тот момент артисту пришлось проходить пробы наравне со всеми — такая уж была у режиссера позиция.

А вот другим подобрали замены. Так, например, на роль Смуглянки попал совсем неопытный студент-первокурсник Сергей Подгорный. Он настолько серьезно подошел к образу своего прототипа Виктора Щевронка, что после выхода фильма Подгорного разыскала мать героя и лично поблагодарила. Щевронок был другом детства Леонида Быкова. Вместе они поступали в летное училище, но товарищ режиссера погиб в апреле 1945 года при боях за освобождение Чехословакии.

Дебютом «В бой идут одни „старики“» стал и для Евгении Смирновой, которая исполнила роль летчицы Маши. На момент съемок девушке было всего 18 лет, и на площадке к ней относились с особой нежностью. В том числе поэтому она после называла работу с этим фильмом потрясающим подарком судьбы.

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Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

Вместо цветной широкоформатной пленки Быкову выдали черно-белую узкоформатную. Ведь цветная на студии Довженко давалась только на соцреалистические фильмы. Поначалу режиссер расстроился, но, так как в фильме делали склейки с изначально монохромными кадрами реальных боевых действий времен Великой Отечественной, это добавило ему реалистичности.

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И, конечно, для съемок Леониду Быкову понадобились самолеты. Но в 1973-м с теми, на которых летали во Вторую мировую войну, в СССР были большие проблемы — ни одного целого аппарата не было.

Потому режиссер принял решение обратиться к председателю Центрального комитета ДОСААФ СССР Александру Покрышкину — маршалу авиации, трижды Герою Советского Союза. Тогда самолеты просили для большого количества фильмов, потому председатель сразу своего согласия не дал, а попросил сценарий для ознакомления.

Текст Покрышкин дочитал уже к следующему утру — настолько его увлекла история. И тут же дал распоряжение на выдачу пяти стальных птиц: четырех учебных Як-18 и один чехословацкий Zlin 326A, который «гримировали» под немецкий «Мессершмитт».

А вот пригодный к полетам биплан У-2 (после 1944 носил название По-2) удалось найти только в Польше, и на съемочную площадку он отправился прямо из музея.

Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

К реквизитным воздушным суднам относились очень бережно. Их надо было красить — потому вместо стойкой краски решили использовать обычную гуашь. Нередко ночью покрас смывало дождем, и утром истребители «гримировали» заново. По итогу в гуашь решили добавить немного клея для стойкости. Лайфхак выглядел удачным на момент съемок — но после воздушные судна замучились отмывать.

Без аварий на площадке у съемочной группы обойтись не вышло, хоть на съемки и пригласили летчиков-профи из ДОСААФ — актерам доверяли только руление. Колесо одного из истребителей — того, у которого на боку рисовали ноты — угодило в яму, из-за чего борт накренился и пропахал землю носом. Виноват в этом был Быков — за время съемок он неплохо освоил управление, но тут не смог рассчитать курс движения стальной птицы.

У самолета сломались винты, отвалилось колесо… ремонт грозил сорвать съемки, но, к счастью, на площадке оказались запасные винты. А вот для приварки стойки шасси пришлось ездить в соседний город, в Чернигов — однако уже к следующему утру истребитель полностью поставили на ноги.

Съемки начались в мае — и уже в октябре фильм был готов. При создании финальной сцены, в которой Маэстро, Макарыч и Кузнечик находят могилу Маши и Зои, не обошлось без происшествий.

Она оказалась слишком напряженной для Алексея Смирнова, и еще на репетиции актера увезли на скорой из-за заболевшего сердца. Второй раз отыгрывать ее он отказался, потому Быков оставил в пленке репетиционный дубль.

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При этом на протяжении всего процесса создания «В бой идут одни „старики“» Леонид Быков боролся с директорами картины, которые регулярно менялись — всего их было трое. Они забывали реквизит, тайком отзывали массовку и просто не выполняли свои обязанности.

Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

После выхода фильма режиссеру тоже пришлось нелегко, так как снова подняли тему пения, которое, по мнению дирекции, никак не подходило к постоянно умирающим на экране летчикам.

Однако после предварительного показа за кинокартину вступились приглашенные на него ветераны, среди которых был и Александр Покрышкин. Лента его буквально потрясла. Когда в зале зажгли свет, Покрышкин, с трудом справляясь с чувствами и вытирая слезы, произнес: «Все так, как было…». Шесть дней спустя фильм без поправок приняли на студии.

Так «В бой идут одни „старики“» был представлен более чем 44 миллионам зрителей. Многие годы фильм оставался классикой, потому в 2009 году его решили покрасить. Работа по колоризации была непростой, ведь специалисты старались придерживаться цветов советской кинопленки тех времен, чтобы не испортить картинку.