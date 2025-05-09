«Признание героических заслуг»: Песков об общении Путина с военными КНДР

Песков назвал разговор Путина с военными КНДР признанием их подвига
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент РФ лично поблагодарил корейских бойцов за освобождение Курской области.
После парада в честь юбилея Победы президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался с военными из КНДР. Этим поступком глава государства признал важность подвига корейских военных. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
«Это был такой факт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции», — рассказал он корреспондентам Первого канала.
Мероприятие посетили офицеры из высшего состав и командиры подразделений КНДР, которые участвовали в операции по освобождению Курской области.
Президент РФ уже отмечал заслугу и вклад корейских военных. На праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин лично приветствовал защитников КНДР. Он тепло пожелал им всего наилучшего, поблагодарил за содействие и поздравил в Днем Победы. Сопровождал офицеров и командиров посол КНДР в России Син Хон Чхоль.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как западные СМИ отреагировали на участие войск дружественных стран в шествии.
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