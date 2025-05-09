«Признание героических заслуг»: Песков об общении Путина с военными КНДР

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Песков назвал разговор Путина с военными КНДР признанием их подвига

«Признание героических заслуг»: Песков об общении Путина с военными КНДР

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Президент РФ лично поблагодарил корейских бойцов за освобождение Курской области.

После парада в честь юбилея Победы президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался с военными из КНДР. Этим поступком глава государства признал важность подвига корейских военных. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«Это был такой факт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции», — рассказал он корреспондентам Первого канала.

Мероприятие посетили офицеры из высшего состав и командиры подразделений КНДР, которые участвовали в операции по освобождению Курской области.

Президент РФ уже отмечал заслугу и вклад корейских военных. На праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин лично приветствовал защитников КНДР. Он тепло пожелал им всего наилучшего, поблагодарил за содействие и поздравил в Днем Победы. Сопровождал офицеров и командиров посол КНДР в России Син Хон Чхоль.

Парад Победы посетили лидеры зарубежных государств. В частности, в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Бразилии Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, глава Республики Сербской Милорад Додик, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Великий праздник посетили президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Таджикистана Эмонали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Кубы Мигель Диас-Канель, а также лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как западные СМИ отреагировали на участие войск дружественных стран в шествии.

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