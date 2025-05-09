«С детства мечтал»: рэпер ST рассказал о впечатлениях от Парада Победы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 580 0

Рэпер ST назвал посещение Парада Победы мечтой детства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Музыкант пришел на красную площадь с дочерью.

Российский рэпер Александр Степанов, более известный как ST, признался, что побывать на Параде Победы на Красной площади стало для него исполнением детской мечты. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Артист впервые попал на Парад в прошлом году и отметил, что с детства мечтал увидеть его своими глазами. В этот раз он пришел вместе с дочерью — для него важно, чтобы дети знали и чувствовали историю.

«Рассказывая ребенку о значимости этого праздника, значимости самого Парада, значимости подвига, ты сам еще больше углубляешься и снова узнаешь историю своей семьи. Поэтому спасибо нашим детям за такую возможность», — признался ST.

Дочь же восторженно сказала: «Нравится».

Он также обратился с теплыми словами к ветеранам, поблагодарив их за подвиг и пожелав здоровья.

«Спасибо за тот подвиг, который вы совершили для того, чтобы мы сегодня жили своей жизнью», — отметил артист.

Не забыл он и про участников СВО. Пожелал им сил и подчеркнул, что о них помнят и думают каждый день.

«Спасибо вам за то, что вы делаете прямо сейчас, защищая нашу Родину», — сказал ST.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Парад Победы посетила учительница президента России Владимира Путина.

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