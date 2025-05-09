Многие гости из других стран хотели бы видеть российского лидера в качестве глав их государств.

Школьная учительница и классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич гордится своим воспитанником и искренне благодарна ему за образцово-показательный Парад в честь 80-летия Великой Победы. Кроме того, президента России любят и уважают во всем мире. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым.

«Сегодня отменный был парад, отличный! Образцово-показательный, я бы сказала. Наверное, он таким и должен быть, все-таки это юбилейный год. Праздник, он и радостный, он и грустный немножко, все естественно, это все жизненно», — отметила она.

По словам Гуревич, она уже десять лет посещает Парад. Ее отец прошел три войны — Гражданскую, Советско-финляндскую и Великую Отечественную. Она отметила, что именно благодаря таким ветеранам люди сейчас могут жить радоваться и творить.

«Я низко кланяюсь своему ученику Владимиру Владимировичу Путину. Он молодец, он образцово руководит государством. И я горда тем, что я являюсь его учителем, что я его воспитала», — подчеркнула она.

Гуревич отметила, что она и сегодня продолжает слышать от иностранцев, какой Путин хороший глава государства. Тем более, некоторые хотели бы видеть его в качестве президента их страны.

«Но он нам самим нужен! Мы его не отдадим никому!» — с любовью и уважением заключила Гуревич.

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