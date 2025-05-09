Потомок Бисмарка раскритиковал ЕС за давление на желающих приехать на Парад Победы в Москве политиков

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 41 0

Он намекнул, что разговоры, а не угрозы, способны положить конец любому конфликту.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, назвал безумием угрозы Брюсселя в адрес политиков, которые решились приехать в Москву на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Об этом он заявил 5-tv.ru.

«Каждый человек из западной Европы может приехать, куда захочет», — подчеркнул Бисмарк.

Он также отметил, что лично пригласил многих немцев приехать в Москву и пообщаться с россиянами. По его словам, для Германии это особенно важно.

В Брюсселе ранее намекнули, что сделают «определенные выводы» о политиках, посетивших Парад Победы.

«Мы должны были протянуть руку помощи русским и сказать, что мы должны поговорить. И, возможно, нам будет легко вести диалог вместе, чтобы положить конец конфликту, покончить с этим», — отреагировал Бисмарк.

Он подчеркнул, что именно разговоры, а не оружие, способны положить конец любому конфликту.

«Диалог гораздо лучше, чем оружие», — резюмировал Александр фон Бисмарк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зарубежные СМИ пишут о Параде Победы в Москве.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:59
«Переполняют чувства гордости!» — реакция звезд на Парад Победы в Москве
23:41
Лукашенко: ЕС превращает территории Польши и стран Прибалтики в районы для атаки
23:23
Потомок Бисмарка раскритиковал ЕС за давление на желающих приехать на Парад Победы в Москве политиков
23:05
«Эта кукла спасла мне жизнь»: жители блокадного Ленинграда рассказали о пережитых ужасах
22:49
Первые леди зарубежных государств посетили Парад Победы в Москве
22:35
«Серьезно там подбили»: дядя тренера ХК «Феникс» Королева участвовал в ВОВ

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Тысячи ярких огней: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга
Праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы: прямая трансляция
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу