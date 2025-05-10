Путин: Россия сделает все возможное для восстановления отношений со Словакией

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Российский лидер рассчитывает на двустороннее взаимодействие государств.

Путин пообещал сделать все возможное для восстановления отношений со Словакией

Фото: Щербак Александр/ТАСС

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Россия сделает все возможное для восстановления отношений со Словакией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

Российский лидер отметил, как в декабре прошлого года договаривался, что правительство под руководством словацкого главы посодействует восстановлению взаимодействия с двух сторон.

«По сути, это ваша позиция. Мы, конечно, это поддерживаем. Со своей стороны, в этом направлении сделаем все, что от нас зависит», — подчеркнул Путин.

Глава России пояснил, что в последние годы связи между РФ и Словакией оказались заморожены. Причиной такого развития событий Путин назвал действия словацких властей и их следование линии коллективного Запада.

Помимо этого, Владимир Путин поблагодарил руководство и граждан Словакии за то, как бережно они относятся к памятникам и захоронениям воинов СССР, которые пали в боях против фашистских захватчиков на словацких территориях. Он добавил, что Россия поддерживает инициативу по установлению в Словакии памятника маршалу Ивану Коневу.

«Это очень благородное начинание, мы вам за это благодарны. Если что-то от нас нужно, мы все готовы сделать», — сказал российский лидер.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин сделал комплимент Фицо после приема в Кремле.

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