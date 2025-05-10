РФ и Узбекистан подписали план стратегического партнерства в военной сфере

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров в Москве, в которых участвовали министры обороны двух стран.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной сфере на период с 2026 по 2030 год.

В ходе встречи в Москве Белоусов отметил, что Россия помнит и никогда не забудет, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне для Узбекской ССР.

«Участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади — это закономерное событие», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Белоусов также отметил важную роль Узбекистана в обеспечении советских подразделений в борьбе с фашизмом в тылу и в военно-технической сфере в годы Великой Отечественной войны.

Халмухамедов, в свою очередь, выразил благодарность России за подготовку узбекских военнослужащих для участия в Параде Победы на Красной площади.

«Для наших военнослужащих было честью пройти по Красной площади», — подчеркнул министр обороны Узбекистана.

Халмухамедов также указал, что страны не должны забывать свою историю, ведь без прошлого не будет будущего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о глобальной стратегической стабильности.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
Президент Бразилии: вся Европа должна была находиться в Москве 9 мая
13:37
Это реинкарнация? Стас Костюшкин показал фото своего дедушки-ветерана
13:22
РФ и Узбекистан подписали план стратегического партнерства в военной сфере
13:07
«У меня адские схватки»: Лиза Моряк отправилась рожать второго ребенка
12:49
Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
12:37
Страшно красиво: Боня напугала фанатов последними кадрами с Эвереста

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«Неисчерпаемое вдохновение и сила»: Бодров о связи музыки и Великой Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу