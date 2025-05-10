РФ и Узбекистан подписали план стратегического партнерства в военной сфере

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной сфере на период с 2026 по 2030 год.

В ходе встречи в Москве Белоусов отметил, что Россия помнит и никогда не забудет, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне для Узбекской ССР.

«Участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади — это закономерное событие», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Белоусов также отметил важную роль Узбекистана в обеспечении советских подразделений в борьбе с фашизмом в тылу и в военно-технической сфере в годы Великой Отечественной войны.

Халмухамедов, в свою очередь, выразил благодарность России за подготовку узбекских военнослужащих для участия в Параде Победы на Красной площади.

«Для наших военнослужащих было честью пройти по Красной площади», — подчеркнул министр обороны Узбекистана.

Халмухамедов также указал, что страны не должны забывать свою историю, ведь без прошлого не будет будущего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о глобальной стратегической стабильности.