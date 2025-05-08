Углубление отношений: Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава РФ назвал прошедшие переговоры товарищескими и конструктивными.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на переговорах  в Москве. Заседание продлилось три с половиной часа, а его итогом стало подписание совместного заявления о глобальной стратегической стабильности.

Главная цель создания документа — углубление отношений РФ и КНР и всеобъемлющего партнерства двух стран в новую эпоху.

Церемония подписания была символична, состоявшись в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Китая от японских милитаристов.

«Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными», — поделился президент России.

Путин также отметил, что отношения России и Китая не зависят от внешних факторов и ситуации на мировой арене.

Ранее писал о том, что Владимир Путин встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Президент России отметил, что две страны сходятся во взглядах в решении политических вопросов.

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Углубление отношений: Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление

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