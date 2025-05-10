Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Газе и предложил помощь Палестине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

За прошлый год Россия передала пострадавшим более 800 тонн еды, медикаментов и предметов первой необходимости.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Ситуация в секторе Газа вызывает серьезную тревогу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом. По словам российского лидера, регион оказался на грани гуманитарной катастрофы, а попытки договориться о перемирии потерпели неудачу.

«За прошлый год передали нуждающимся (в Газе. — Прим. ред.) более 800 тонн грузов, включая продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанный международно-правовой базе», — сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен лишь при соблюдении принципа «два государства для двух народов». Он также предложил главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу обсудить дополнительные меры по деэскалации.

В ответ Аббас поблагодарил Россию за четкую позицию, гуманитарную помощь и готовность содействовать урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в секторе Газа закончились запасы еды.

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