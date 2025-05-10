Путин: РФ будет делать все для поддержки Южной Осетии

Переговоры Путина с президентом Южной Осетии начались в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию.

«Мы, как и в предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы поддержать Южную Осетию», — заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что Москва будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой прошли в Кремле. По словам российского лидера, РФ готова продолжать сотрудничество с Абхазией в сфере экономики, в гуманитарной сфере, страны также намерены наращивать туристический поток.