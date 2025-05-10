Путин: РФ будет делать все для поддержки Южной Осетии

Президент России отметил, что Москва будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в закавказской республике.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Переговоры Путина с президентом Южной Осетии начались в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию.
«Мы, как и в предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы поддержать Южную Осетию», — заявил российский лидер.
Владимир Путин отметил, что Москва будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в республике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой прошли в Кремле. По словам российского лидера, РФ готова продолжать сотрудничество с Абхазией в сфере экономики, в гуманитарной сфере, страны также намерены наращивать туристический поток.
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