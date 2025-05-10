Путин: Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией в экономической и гуманитарной сферах

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 49 0

В Кремле стартовали переговоры президента РФ и главы республики Бадры Гунбы.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Переговоры президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой начались в Кремле. По словам российского лидера, РФ готова продолжать сотрудничество с Абхазией в сфере экономики, в гуманитарной сфере, страны также намерены наращивать туристический поток.

Бадра Гунба пригласил Путина посетить республику в любое удобное время, российский президент ответил, что с удовольствием приедет. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиасообщение между Россией и Абхазией восстановлено после 30 лет перерыва. Воздушное судно из Москвы вылетело в курортный Сухум 1 мая. Самолет, выполнивший полет, принадлежит российской авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Борт Bombardier CRJ-200, совершивший полет, может перевозить до 50 человек. Самолет вылетел почти с максимальной загрузкой — 49 пассажиров.

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