Макрон допустил размещение «нескольких тысяч» западных военных на Украине

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Как считает французский лидер, иностранный военный контингент нужен «для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил».

Макрон допустил размещение на Украине нескольких тысяч западных военных

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

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Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что на территориях Украины следует расположить несколько тысяч военных из стран Запада, чтобы обеспечить резервные силы. Об этом глава государства заявил в интервью газете Le Parisien.

«Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч», — пояснил он.

Макрон подчеркнул, что войска, которые он подразумевает, разместят в воздухе или на стратегических объектах, которые будут находиться в отдалении от фронтовой линии. Как отметили в издании, журналист побеседовал с французским лидером 9 мая, когда тот ехал на поезде в Киев.

До этого стало известно, что Макрон вместе с премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем прибыли в Киев 10 мая. Целью визита стало участие в саммите «коалиции желающих». Уточнялось, что на мероприятии планируется обсуждение поддержки Украины со стороны Европы.

Ранее 5-tv.ru писал, что заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о провокациях на 9 Мая вызвали резкую критику в Европе.

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Макрон допустил размещение «нескольких тысяч» западных военных на Украине

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