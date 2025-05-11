«Дайте миру шанс»: Косачев указал Украине на два пути после заявления Путина

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Сенатор Косачев: Киев должен выбрать перемирие или переговоры, ведущие к миру

Сенатор Косачев призвал Киев выбрать перемирие или ведущие к миру переговоры

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Ранее российский лидер предложил провести прямые переговоры.

У Киева после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах есть две альтернативы. Об этом заявил российский сенатор Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Две альтернативы. Перемирие без переговоров и без перспектив для наступления мира versus переговоры, ведущие к миру. Первая идея — от кураторов Киева. Смысл — 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, для продолжения войны. Вторая — „дайте миру шанс“. Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией. Выстраданных силами добра против сил зла», — написал он.

Косачев также добавил, что та встреча европейских лидеров, которая прошла в субботу в Киеве, имеет «бессмысленный и нелепый» исход. На это собрание на специальном поезде приехал президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Это собрание назвали «коалиции желающих». Макрон пригрозил, что если Россия не примет условия перемирия на 30 дней, то будет введен новый пакет санкций.

Но Сенатор напомнил, что Москва — центра мировой политики. И инициатива остается за ней. Поэтому «история расставляет все по своим местам», как и случилось 80 лет назад.

На днях Путин предложил киевским властям возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий 15 мая, в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал предложение Владимира Путина о переговорах.

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