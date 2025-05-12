«Стремилась долгие годы»: у актрисы Эмбер Херд родились близнецы
У актрисы Эмбер Херд родились близнецы
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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У знаменитости уже есть один ребенок, появившийся на свет весной 2021 года.
Экс-супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Херд стала мамой во второй раз. У знаменитости родились близнецы — девочка и мальчик. Об этом Херд заявила в личном блоге в соцсетях.
«Официально сообщаю новость о том, что в команде Херд появились близнецы. Моя дочь Агнес и мой сын Оушен наполняют мое сердце радостью. Когда четыре года назад у меня родилась моя первая малышка, Уна, мой мир изменился навсегда», — написала Эмбер.
По словам актрисы, стать матерью «на своих собственных условиях», несмотря на проблемы с фертильностью, — самый волнующий для нее опыт.
Первенец Эмбер Херд появился на свет 8 апреля 2021 года. Актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. Девочку она назвала Уна Пейдж.
Однако о радостную новость актриса сообщила только через несколько месяцев после рождения наследницы. Херд тогда написала в личном блоге в соцсетях, что шла к этому решению четыре года. Об отце ребенка до сих пор ничего не известно, как и про второго мужчину Эмбер Херд. Актриса предпочитает скрывать личную жизнь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонни Депп вернулся в Голливуд после громкого развода с Херд.
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