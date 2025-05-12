«Уже не нужно»: когда Джеки Чан планирует отказаться от опасных трюков

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Джеки Чан не планирует прекращать выполнять свои собственные трюки

«Уже не нужно»: когда Джеки Чан планирует отказаться от опасных трюков

Фото: Chris Pizzello/AP/TASS

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Легендарный актер десятки лет выполняет их самостоятельно.

Звезда комедийных боевиков Джеки Чан не планирует отказываться от самостоятельного выполнения опасных трюков. Об этом легендарный актер рассказал в интервью Haute Living.

На счету у 71-летнего артиста — более 150 наград за последние 60 лет. По словам Джеки Чана, выполнение сложных трюков находится в его «сердце и душе» после дебюта в «Кулаке ярости» в 1972 году.

«Конечно, я всегда делаю свои собственные трюки. Это то, кем я являюсь. Это не изменится до того дня, когда я уйду на пенсию, а это не наступит никогда! И, честно говоря, когда ты занимаешься этим 64 года подряд, физической подготовки уже не нужно. Все есть в сердце, душе и мышечной памяти», — заявил актер.

В то же время Джеки Чан призывает коллег не подвергать себя опасности. Актер отметил, что раньше просто не было другого способа воплотить в жизнь некоторые актерские задачи, но времена изменились, и теперь это стало нецелесообразным.

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