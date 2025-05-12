ФНС впервые раскрыла поступления по прогрессивной шкале НДФЛ — в 15-22%

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Около 38 млрд рублей НДФЛ выше 13% собрали налоговики в первом квартале

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Самая высокая ставка — для части дохода выше 50 миллионов рублей в год.

Почти 38 миллиардов рублей дополнительно заплатили в бюджет состоятельные россияне! И это только с начала этого года!

Федеральная налоговая служба впервые раскрыла доходы от пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Как пишут Известия, названная сумма в полтора раза больше, чем в прошлом году, когда действовал лишь «налог на богатых».

В налоговой пояснили — рост поступлений в бюджет обусловлен не только новой прогрессивной шкалой, но и увеличением зарплат. Возможные скачки в будущем эксперты связывают, в том числе, с традицией выплачивать премии в канун нового года.

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