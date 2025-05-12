Польша решила закрыть еще одно генконсульство России

Аналогичная ситуация произошла в 2024 году.

Польша приняла решение закрыть генконсульство России в Кракове. Об этом сообщил глава МИД Родислав Сикорский на своей странице в социальной сети X.

«Принял решение отозвать согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове», — ответил он.

Причем аналогичное решение было принято в 2024 году. Консульство РФ прекратило выполнять свои действия в города Познань. В связи с этим обслуживание граждан продолжается осуществиться только в Варшаве и Гданьске.

Вместе с тем глава МИД обвинил российские спецслужбы в том, что они устроили поджог в Варшаве в 2024 году. Крупный пожар полностью уничтожил торговый центр, в некоторых местах здание частично обрушилось. Тогда никто не пострадал, но, по данным властей, сгорели помещения более тысячи магазинов и предприятий, работающих в сфере услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Польша продолжает готовиться к выдуманной войне с Россией. В целях необходимой «защиты» от РФ. Власти государства вместе со странами Прибалтики планирует провести укрепление пограничной полосы и внедрить высокотехнологичные системы.