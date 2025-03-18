Единое безумие: Польша продолжает готовиться к мифической войне с Россией

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 54 0

Польша приступила к увеличению численности армии

Трамп не помеха: польская военщина продолжает готовиться к войне с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Neil Milton

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К ней присоединяются и другие страны Прибалтики.

Польша продолжает готовиться к выдуманной войне с Россией. Об этом сообщает издание EADaily.

Сейчас Польша занимает лидирующие позиции среди стран НАТО по уровню расходов на военную отрасль. Только за 2024 год она потратила 4,1% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на эти цели. А в 2025-м запланировала выделить 4,7% ВВП, то есть 46,4 миллиарда долларов.

Помимо этого, власти страны заключили ряд контрактов на поставку иностранного оружия. В частности, закупить технику у США и Южной Кореи.

Вместе с тем Варшава приступила к увеличению численности армии. В 2024 году у нее было 216 тысяч военнослужащих. Но сейчас она собирается увеличить количество до 500 тысяч. Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет разработана программа масштабной военной подготовки всех мужчин призывного возраста.

Кроме того, Варшава рассчитывает и на поддержку партнеров по НАТО, а именно то, что они примут решение об усилении войск альянса на границах с Россией и Белоруссией. Польша сотрудничает и с другими открытыми русофобами в ЕС. Например, Литвой, Латвией и Эстонией, которые тоже постоянно говорят о некой мифической угрозе со стороны России.

Так, еврокомиссар от Литвы Андрюс Кубилюс отметил, что Европа сталкивается с явной опасностью со стороны РФ. Но никаких объяснений и реальных доказательств предоставить не может, впрочем, как и другие.

Однако Польша в целях необходимой «защиты от России» вместе с странами Прибалтики планирует провести укрепление пограничной полосы и внедрить высокотехнологичные системы. В рамках проекта Варшава собирается и создать необходимую инфраструктуру для хранения оборудования.

При этом ни у Польши, ни у стран Прибалтики собственных средств на это нет, поэтому собираются все реализовать за средства Евросоюза. Для этого они обратились к руководству ЕС, чтобы инвестировать деньги в создание новых «оборонительных рубежей».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Европа готова увеличить оборонные расходы.

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