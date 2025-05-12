Фокус не удался: Чеботина подала ответный иск против иллюзиониста Наумова

Певица требует 900 тысяч рублей за плохо выполненную работу.

Певица Люся Чеботина подала встречный иск на 900 тысяч рублей к иллюзионисту Александру Наумову. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Это ответ на претензии: Наумов ранее потребовал от артистки 1,7 миллиона за работу над фокусами для ее сольного шоу.

Сторона Чеботиной уверяет: из восьми обещанных номеров Наумов смог выполнить только два — и то с грубыми ошибками. В одном голубь не улетел из пиджака певицы, как задумывалось, а просто остался в руке. Во втором — певица должна была появиться из телефонной будки, но спецэффекты подвели. Трюк сорвался.

По контракту Наумов получил аванс — 900 тысяч рублей. Именно эту сумму Чеботина теперь требует вернуть: считает, что работа выполнена не в полном объеме и некачественно. Кроме того, по словам ее представителей, фокусник постоянно опаздывал на репетиции, а реквизит оказывался недоделанным.

Следующее заседание состоится 8 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывает Люсю Чеботину и певца Филиппа Киркорова.