Фокус не удался: Чеботина подала ответный иск против иллюзиониста Наумова

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 294 0

Чеботина требует 900 тысяч от иллюзиониста Наумова за невыполненную работу

Люся Чеботина подала встречный иск к иллюзионисту Наумову

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица требует 900 тысяч рублей за плохо выполненную работу.

Певица Люся Чеботина подала встречный иск на 900 тысяч рублей к иллюзионисту Александру Наумову. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Это ответ на претензии: Наумов ранее потребовал от артистки 1,7 миллиона за работу над фокусами для ее сольного шоу.

Сторона Чеботиной уверяет: из восьми обещанных номеров Наумов смог выполнить только два — и то с грубыми ошибками. В одном голубь не улетел из пиджака певицы, как задумывалось, а просто остался в руке. Во втором — певица должна была появиться из телефонной будки, но спецэффекты подвели. Трюк сорвался.

По контракту Наумов получил аванс — 900 тысяч рублей. Именно эту сумму Чеботина теперь требует вернуть: считает, что работа выполнена не в полном объеме и некачественно. Кроме того, по словам ее представителей, фокусник постоянно опаздывал на репетиции, а реквизит оказывался недоделанным.

Следующее заседание состоится 8 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывает Люсю Чеботину и певца Филиппа Киркорова.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
Слепота и облысение: реабилитолог перечислила опасности офисного стула
15:20
Договорились: США и Китай заключили временное соглашение о снижении пошлин
15:06
Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ в ДНР
15:05
Ничего личного, только бизнес: Жорин опроверг обвинения в адрес экс-министра Хубутии
14:50
Фокус не удался: Чеботина подала ответный иск против иллюзиониста Наумова
14:37
В отношении Егора Крида возбудили дело

Сейчас читают

«Упавшие на колени»: воюют Индия и Пакистан, а побеждает Китай
Снова конфликт? Волочкова не виделась с дочерью после свадьбы за 10 млн рублей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу