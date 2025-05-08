«Не планируем заводить ребенка»: что связывает Чеботину и Киркорова

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

Чеботина рассказала, что ее связывает с Киркоровым

чеботня с киркоросом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артистка устала от постоянных слухов и решила расставить все точки над «i».

Певица Люся Чеботина опровергла информацию о том, что ее продюсирует король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров. Артистка подчеркнула, что всего добилась самостоятельно, и рассказала, что ее на самом деле с ним связывает.

«Филипп — мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт. Но он не является моим продюсером. И мы не планируем заводить с ним ребенка, как об этом говорят», — написала певица в личном блоге.

Чеботина также прокомментировала слухи о богатом любовнике.

«Я не встречаюсь ни с каким женатым дедушкой, и у меня нет продюсера или спонсора», — заявила она.

Артистка подчеркнула, что она сама создает музыку, пишет сценарии для своих клипов и разрабатывает идеи для своих выступлений.

«Хватит говорить, что я зазналась, что у меня звездная болезнь и что я считаю себя особенной», — добавила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, Чеботина рассказала о критериях потенциального возлюбленного. По ее словам, мужчине необязательно быть богатым, чтобы завоевать ее сердце.

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