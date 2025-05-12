Больше 200 лет лишения свободы: суд вынес приговор участникам Таганской ОПГ

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Суд вынес приговор участникам Таганской ОПГ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Полетаева; 5-tv.ru

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Главарь банды получил 25 лет колонии, остальные участники — от 10 до 24 лет. Преступная группировка действовала с 1990-х годов и была причастна к ряду тяжких преступлений.

В деле Таганской организованной преступной группы (ОПГ) сегодня поставили точку. В Мосгорсуде огласили приговор главарю банды Игорю Жирноклееву и еще девяти ее участникам.

Группировка известна с начала 1990-х. На ее счету грабежи, разбои, рэкет, а также рейдерские захваты, похищения и убийства. Одно из самых громких — вора в законе Деда Хасана. В тайниках у преступников нашли больше ста единиц оружия, взрывчатку и гранаты.

Виновными их признал суд присяжных в марте этого года. И вот теперь суд назначил наказание. Лидер ОПГ проведет за решеткой 25 лет. А в общей сложности все его сообщники получили больше двухсот лет лишения свободы.

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