В России ужесточат наказание за блокировку проезда машин скорой помощи

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В Госдуму внесен законопроект, предполагающий штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Наказание для водителей, которые не уступают дорогу «скорой помощи», может стать намного суровее. В Госдуму уже внесли соответствующий законопроект.

Планируется, что максимальный штраф увеличится с 7 до 30 тысяч рублей. А лишать прав будут не на один год, а на два. Причем сейчас есть альтернатива — либо штраф, либо лишение. Новый вариант документа не оставит выбора: нарушитель заплатит деньги и останется без прав.

Авторы законопроекта отмечают, что на дорогах участились случаи, когда водители намеренно не пропускают «скорую». Поэтому возникла инициатива ужесточить наказание.

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