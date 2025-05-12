«Мне страшно»: стала известна личность напавшего на корреспондента телеканала «78»

Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения вреда здоровью.

Уголовное дело возбудили по факту нападения на коллегу 5-tv.ru — корреспондента телеканала «78». Алена Чернышева снимала сюжет о том, как после взрыва пиротехники пострадал 18-летний житель Петербурга.

Журналист находилась в подъезде дома, когда на нее напал случайный прохожий. Он спускался по лестнице и неадекватно отреагировал, когда корреспондент попыталась задать вопрос о происшествии. Он схватил девушку, вытащил ее из подъезда и уже на улице стал избивать. Алена получила многочисленные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.

«Он меня перехватывает спереди, и одной рукой начинает меня ударять в левую щеку. Я в это время также начинаю кричать „что вы делаете? Отпустите меня“, кричу, что мне страшно. Он меня разворачивает, и также тащит за шкирку», — сообщила пострадавшая.

Известно, что нападавший 57- летний Юлий Жидков. Он живет в этом доме много лет. Сейчас Жидков явился в полицию и подтвердил, что столкнулся с журналисткой, но якобы лишь вывел ее из подъезда.

Уголовное дело возбуждено по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью. Но вот за препятствование законной журналисткой деятельности нападавшему может грозить срок — до шести лет лишения свободы.